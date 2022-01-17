Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ESENYURT'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı. Kapkaç anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta 12 Mayıs 2021'de meydana gelen kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kadının yolda yürürken çantasını alan kapkapçının arkadan gelen araca binerek kaçtığı görülüyor. Kapkaççıların peşinden koşarken düşen kadın daha sonra polise giderek şikayette bulundu. Polis, kapkaççıların peşine düştü. Kapkaç şebekesinin çok sayıda olaya karıştığı belirlendi. Şüpheliler

Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.


Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kameradaki kapkaççılar yakalandı

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, Kapkaç, Mayıs, DHA, Güncel, Haber

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