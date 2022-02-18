ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta sabah saatlerinde 60'lı yaşlarında bir vatandaş kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adamı hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Hadımköy Yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. Altmışlı yaşlarda yaşlı bir adam kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı. Adamın, fenalaştığını gören vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolda devriye atarken durumu gören polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çekti. Ölen adamın kimliği açıklanmazken, cenazesinin inceleme ardından morga kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan yaşlı adamın kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.