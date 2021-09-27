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Esenyurt'ta kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yani görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yani görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir pastanede çıkan tartışmada bir kişinin 3 arkadaşını vurduğu anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir pastanede çıkan tartışmada bir kişinin 3 arkadaşını vurduğu anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Pastanede yaşan saldırı anı ve yaralının sürünerek pastaneden çıktığı ve vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor. Saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında bulunan bir pastaneye kahvaltı yapmak için bir grup arkadaş arasında tartışma başlamıştı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak 3 arkadaşını vurdu. Silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, grubun pastaneye girmesi ve kaçmaları, 1 kişinin pastaneden sürünerek çıkıp yere yattığı görülüyor. Daha sonra vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

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Haber: Esenyurt'ta kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yani görüntüler ortaya çıktı - Haberler
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