Esenyurt'ta Kafkas Kartalları rüzgarı

İSTANBUL Ulusal ve uluslararası sahnede pek çok başarıya imza atan Kafkas Kartalları, Esenyurt'ta sahne aldı. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan gösteri sonrası konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası sahnede pek çok başarıya imza atan Kafkas Kartalları, Esenyurt Belediyesi'nin desteğiyle sahne aldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Gösteri sonrası konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. "Biz buna doymadık, İnşallah bir daha bekliyoruz" diyen Başkan Bozkurt, "Esenyurt çok alışkın değil. Uzun süredir etkinliklerden uzaktı. Umarım bundan sonra daha sık bir arada olacağız ve sizi tekrar ağırlamaktan onur duyacağız. Emeğinize, elinize, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben de Kafkas yöresinin bir çocuğu olarak sizi izlemekten büyük keyif aldığımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.