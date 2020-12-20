Son dakika haberi | Esenyurt'ta kafeye kumar operasyonu
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta kafeye kumar operasyonu

20.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:56

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta kafeye kumar operasyonu Esenyurt'ta kumar oynandığı öne sürülen bir kafeye polis ekipleri operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta kafeye kumar operasyonu

İSTANBUL - Esenyurt'ta kumar oynandığı öne sürülen bir kafeye polis ekipleri operasyon düzenledi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kafedeki 24 şahsa toplam 75 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, iş yeri mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.50 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kafe olarak işletilen bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda kumar oynanmadığı ancak içerde bulanan şahısların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. İçeride bulunan 24 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine muhalefetten 3 bin 150 TL'şer lira olmak üzere toplam 75 bin 600 TL idari para cezası kesildi. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Son dakika haberi | Esenyurt'ta kafeye kumar operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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