ESENYURT'TA KADINLARIN SALDIRISI KAMERADA ESENYURT'ta 4 kadının bir kişiyle kavgası kameraya yansıdı.

ESENYURT'ta 4 kadının bir kişiyle kavgası kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde geçtiğimiz hafta içi yaşandı. 4 kadınla bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kadınlar ve tartıştıkları kişi ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattı. Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA