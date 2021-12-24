ESENYURT'TA KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ

SAMSUN (DHA) - ESENYURT'ta dini nikahli eşi Kenan Daniş ile tartıştıktan sonra evinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün teyzesi, "Sanık telefonda 'Sevcan'ı öldürdüm, başında bekliyorum' dedi. Ben o esnada sesleri telefonuma kaydetmeye başladım. Polise haber verdim." diye beyanda bulundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile kardeşleri Nazif, Coşkun ve Çetin Demir katıldı. Duruşmada tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün teyzesi Rukiye Tosun, "Ben olay günü maktulün annesiyle Samsun'daydım. O gün yeğenim Sevcan Demir de yanımıza, Samsun'a gelecekti. Biz o gün ablamla maktulü görüntülü aradık. Eli sargılıydı. Çenesinde morluk gördük. Sevcan elini kaldırarak 'Anne bunu bana Kenan yaptı, Kenan beni öldürecekmiş' dedi. Ablam sonra hemen Kenan'ı aradı. Kenan ablama 'Senin kızın bitirmiş. Samsun'a gidecekmiş. Ben onu göndermeyeceğim. Giderse çok kötü şeyler yapacağım' dedi. Biz görüntülü konuşurken Kenan eve geldi. Sonra Sevcan ve Kenan bağrışmaya başladı. Sonra telefon kapandı. Biz maktulü tekrar aradığımızda sanık telefona yanıt verdi. Sanık bize 'Öldürdüm, başında bekliyorum' dedi. Ben o esnada sesleri telefonuma kaydetmeye başladım. Polise haber verdim" dedi.

İDDİANAME

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