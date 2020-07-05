ESENYURT'TA KADININ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
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ESENYURT'TA KADININ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

ESENYURT'TA KADININ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Esenyurt'ta marketten çıkan bir kadın çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı.

ESENYURT'TA KADININ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
05.07.2020 03:25 | Son Güncelleme: 05.07.2020 03:29

ESENYURT'TA KADININ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Esenyurt'ta marketten çıkan bir kadın çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde, Mandıra Caddesi üzerinde yaşandı. Rıdvan A., isimli sürücünün kullandığı Avcılar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Nergis Çiftçi A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, kamyonun altında kaldı. Olayı görenler kadının yardımına koştu. Kamyonun altında kalan kadın, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
ÇÖP KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Ağır yaralanan Nergis Çiftçi A., Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayatı tehlikelisinin olduğu öğrenildi. Çöp kamyonu sürücüsü Rıdvan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Çöp kamyonunun kadına çarptığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada kamyonun hareket ettiği görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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