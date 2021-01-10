Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı
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Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı

10.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:39
Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı

ESENYURT'ta, bir kişi dakikalarca takip ettiği kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

ESENYURT'ta, bir kişi dakikalarca takip ettiği kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisi yakalanırken, kaçkap anı kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz ay Bizimkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sokakta cep telefonuyla konuşarak tek başına yürüyen Özbekistan uyruklu kadını takip etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu fark eden şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından  kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Kaçışı sırasında kendi hayatını da tehlikeye atan şüpheli, E-5 bağlantı yoluna atladı. Bu sırada araç trafiğini de altüst eden şüpheli, bir süre sonra gözden kayboldu. Sokak ortasında başına gelen kapkaçın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Özbekistan uyruklu kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkası olduğu tespit edilen şüpheli evine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kapkaç anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Fotoğraf)


Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı
Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı
Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı
Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı
Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı
Esenyurt'ta kadının cep telefonunu böyle çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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