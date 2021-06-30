ESENYURT'TA KADINA ŞİDDET İDDİASI PASAJI KARIŞTIRDI
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ESENYURT'TA KADINA ŞİDDET İDDİASI PASAJI KARIŞTIRDI

ESENYURT'TA KADINA ŞİDDET İDDİASI PASAJI KARIŞTIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, bir kişinin kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiası üzerine pasaj esnafı olaya müdahale etti.

Esenyurt'ta, bir kişinin kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiası üzerine pasaj esnafı olaya müdahale etti. Yaşananlar pasajın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde bulunan pasajda, geçen pazartesi akşam saatlerinde bir kişinin kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edildi. Sesleri duyan pasaj esnafı, şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi iterek dışarı çıkardı. Darbedildiği iddia edilen kız ve sevgilisinin olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatması üzerine tartışma büyümeden sonlandı. Pasaj esnafı ve genç arasındaki arbede ise işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

-Pasaj içinde yaşanan arbede

-Pasaj dışında yaşanan arbede


- İstanbul
ESENYURT'TA KADINA ŞİDDET İDDİASI PASAJI KARIŞTIRDI
ESENYURT'TA KADINA ŞİDDET İDDİASI PASAJI KARIŞTIRDI
ESENYURT'TA KADINA ŞİDDET İDDİASI PASAJI KARIŞTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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