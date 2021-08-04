Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
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Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu Esenyurt'ta, direksiyon eğitmeni ve kadın öğrencisinin önünü kestiği iddia edilen taksici kendisini savundu.

Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta, direksiyon eğitmeni ve kadın öğrencisinin önünü kestiği iddia edilen taksici kendisini savundu. Taksi şoförü olaydan bir süre önce trafikte direksiyon öğretmeni ile tartıştığını ve darp edildiğini öne sürdü. Taksi şoförü ile eğitmen arasında yaşanan ilk kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

Esenyurt'ta kadın sürücü adayının ve direksiyon eğitmenin içerisinde bulunduğu aracın önünü kesen taksici ve arkadaşları dehşeti yaşatmıştı. Araca zarar veren 3 taksici direksiyon eğitmenini de darp etmişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksici E.Ö., arkadaşları O.D. ve Ö.G.'yi kısa sürede gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlılara "trafiği tehlikeye atmak" maddesinden 458'er lira para cezası kesilirken, İBB tarafından çalışma ruhsatları da iptal edildi.

Karakol çıkışında kendisini savunan taksici E.Ö. "Ben durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Kendisi sağdan devam etmeyip bana bağırdı çağırdı. O esnada bağırdığı için el frenini çektim, öne geldi. Ben olayı sakinleştireyim derken, o benim üzerime saldırdı. Agresifti birbirimize girdik. O da boğazımı sıktı. İlk başta ben tektim, arkadaşlarım beni o durumda görünce geldi. Hatta kaza yaptığımı sandılar dedi"

Taksici ve arkadaşlarının aracın önünü kestiği anların öncesinde yaşananlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Trafikte yaşanan ilk tartışmaya ilişkin görüntülerde taksi sürücüsü ile direksiyon eğitmeni yumruk yumruğa kavga ediyor. Araya girenler kavgayı önlüyor.

Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
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