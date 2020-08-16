ESENYURT'TA KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKME SERGİSİ KADIN cinayetlerine dikkat çekmek isteyen bir grup, Esenyurt Meydanı'nda sergi açtı.

KADIN cinayetlerine dikkat çekmek isteyen bir grup, Esenyurt Meydanı'nda sergi açtı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından düzenlenen, çeşitli tarihlerde erkekler tarafından öldürülen kadınları simgeleyen parçalanmış elbiseler veya yere dizilen beyaz taşlarla oluşturulan kadın resimlerinin yanı sıra, çeşitli fotoğrafların yer aldığı sergi ilgi gördü. Kurulan ses sistemi ile kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini eleştiren şarkılar sürekli çalındı.

Kaynak: DHA