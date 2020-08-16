Esenyurt'ta kadın cinayetlerine dikkat çekme sergisi
KADIN cinayetlerine dikkat çekmek isteyen bir grup, Esenyurt Meydanı'nda sergi açtı.
16.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:45
KADIN cinayetlerine dikkat çekmek isteyen bir grup, Esenyurt Meydanı'nda sergi açtı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından düzenlenen, çeşitli tarihlerde erkekler tarafından öldürülen kadınları simgeleyen parçalanmış elbiseler veya yere dizilen beyaz taşlarla oluşturulan kadın resimlerinin yanı sıra, çeşitli fotoğrafların yer aldığı sergi ilgi gördü. Kurulan ses sistemi ile kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini eleştiren şarkılar sürekli çalındı.
Kaynak: DHA