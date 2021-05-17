Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI
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Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta oyun oynarken apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçan topunu kurtarmak isteyen yabancı uyruklu çocuk, balkonda mahsur kaldı.

ESENYURT'ta oyun oynarken apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçan topunu kurtarmak isteyen yabancı uyruklu çocuk, balkonda mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi 1067. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan yabancı uyruklu çocuğun topu, apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçtı. Ev sahiplerine ulaşamayan çocuk, balkona tırmandı. Topunu aldıktan sonra aşağı inemeyen çocuk, balkonda mahsur kaldı. Çevredekiler durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu balkondan aldı.

Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI
Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI
Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI
Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI
Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... ESENYURT'TA KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI - Haberler
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