Esenyurt'ta kaçak ve ruhsatsız işletilen muayenehanelerin faaliyetine son verildi
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Esenyurt'ta kaçak ve ruhsatsız işletilen muayenehanelerin faaliyetine son verildi

Esenyurt'ta kaçak ve ruhsatsız işletilen muayenehanelerin faaliyetine son verildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta kaçak ve ruhsatsız işletilen muayenehanelerin faaliyetlerine son verildi.

Esenyurt'ta kaçak ve ruhsatsız işletilen muayenehanelerin faaliyetlerine son verildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran'da İnönü Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezindeki muayenehaneleri denetledi.

Denetimde iş merkezinde 12 adet sağlık hizmeti veren iş yeri bulunduğu, bunlardan 4'ünün boş olduğu, 3'ünün diş muayenehanesi, 2'sinin göz, diğer 3'ünün de Kulak Burun Boğaz kliniği olarak ruhsatsız ve kaçak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İş yerlerine gerekli yasal işlemler uygulanarak faaliyetlerine son verilirken tıbbi cihazlara da el konuldu.

Ayrıca kaçak muyanehanelerde bulunan 2 ziyaretçi, 4 doktor ve 2 iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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