Esenyurt'ta kaçak tütün operasyonu
ESENYURT'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
14.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:48
ESENYURT'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
- İstanbul
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Polis ekipleri, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütününe el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA