Son dakika haber | Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye operasyon: 1 gözaltı

Son dakika haberi: Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye operasyon: 1 gözaltı Kaçak muayenehanede tıbbi malzeme, ilaçlar ve muayene sedyesi olduğu görülürken, 1 kişi de gözaltına alındı Esenyurt'ta bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kaçak muayenehaneye operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye operasyon: 1 gözaltı

Kaçak muayenehanede tıbbi malzeme, ilaçlar ve muayene sedyesi olduğu görülürken, 1 kişi de gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kaçak muayenehaneye operasyon düzenledi. İçeride tıbbi malzeme, ilaçlar ve muayene sedyesi olduğu görülürken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçak muayenehane işletildiği ve insanların tedavi edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, kaçak muayenehanenin Bağlarçeşme Mahallesi 1214 Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde işletildiğini tespit etti. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta görevlileri ile birlikte daireye giren polis ekipleri, içeride tıbbi malzeme, ilaçlar ve muayene sedyesi olduğu gördü. İzin belgesi ya da ruhsata bulunmayan kaçak muayenehanedeki malzemelere el konuldu. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere Esenyurt Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli