Esenyurt'ta kaçak muayenehanelere baskın: 12 iş yeri mühürlendi
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Esenyurt'ta kaçak muayenehanelere baskın: 12 iş yeri mühürlendi

Esenyurt'ta kaçak muayenehanelere baskın: 12 iş yeri mühürlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta açtıkları ruhsatsız muayenehanelerde olumsuz koşullarda ağırlıklı olarak Suriyelilere sağlık hizmeti verdikleri tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu doktor 8 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta açtıkları ruhsatsız muayenehanelerde olumsuz koşullarda ağırlıklı olarak Suriyelilere sağlık hizmeti verdikleri tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu doktor 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda sağlık merkezi olarak faaliyet gösteren 12 iş yeri mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta çok sayıda adreste açılan ruhsatsız muayenehanelerde olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verildiği tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinee Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak baskın düzenledi. Denetimlerde ruhsatsız 12 farklı sağlık merkezi ortaya çıkarıldı. Söz konusu muayenehanelerin 4'ünün boş olduğu, 3'ünün diş muayenehanesi, 2'sinin göz ve diğer 3'ünün kulak burun boğaz kliniği olarak ruhsatsız ve kaçak faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Yakalanan 4'ü Suriyeli doktor, 2'si iş yeri sahibi ve 2'si de müşteri toplam 8 kişiye işlem yapıldı. 6 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Söz konusu iş yerlerine gerekli yasal işlemler uygulanarak mühürlendi. Faaliyetlerine son verilen adreslerdeki tıbbi cihazlara da el konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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