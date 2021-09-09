İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, kaçak olarak işletildiği belirtilen muayenehane baskın yapıldı.

Esenyurt'ta, kaçak olarak işletildiği belirtilen muayenehane baskın yapıldı. Bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tıbbi malzemelere el konuldu.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi 1214. Sokakta bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Adreste Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta görevlileri ile yapılan aramalarda bulunan tıbbi malzeme, ilaç ve muayene yatağına el konuldu. Adreste yakalanan bir kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN
İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN
İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN
İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN
İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN
İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN
İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN MUAYENEHANEYE BASKIN - Haberler
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