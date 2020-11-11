Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı

11.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:00

Esenyurtta bir binanın dış cephe onarımı sırasında izinsiz kesilen bir ağaç yüzünden kavga çıktı.

Esenyurtta bir binanın dış cephe onarımı sırasında izinsiz kesilen bir ağaç yüzünden kavga çıktı. Vatandaşlarla binada çalışan işçilerin birbirine girdiği olayda tekme ve yumruklar konuştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 17: 00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 259. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir binada dış cephe onarımı yapan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesi ile bir ağacı kesip, yol kenarına attı. Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar küplere bindi. "Bize sorulmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız?" diyen vatandaşlar işçilerle sözlü tartışmaya girdi. Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

UÇAN TEKMELER GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga sırasında ise uçan tekmeler, sopalar havada uçuştu. Arkadaşlarına saldırıldığını gören bir işçi, mahallelinin üstüne uçan tekmeyle saldırdı. Bir mahalleli ise yerden bulduğu tahtayı işçilerin kafasında kırdı. Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri iki grubu da sakinleştirerek, olayı kontrol altına aldılar. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar karakola götürüldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(ÖFA-BA-Y)

Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi
Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi
Esenyurt'ta seyir halindeki araç alev alev yandı
Esenyurt'ta seyir halindeki araç alev alev yandı
Esenyurt'ta minibüslerde yine aynı manzara
Esenyurt'ta minibüslerde yine aynı manzara
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Hülya Avşar Hazar Ergüçlü Beste Bereket
Spor Tisserand Tamer Tuna Okan Buruk Ozan Tufan Şenol Güneş
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:00:55. #1.14#
title