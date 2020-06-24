Esenyurt'ta istinat duvarının çöktüğü bölge havadan fotoğraflandı ESENYURT'ta dün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı.

Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA- ESENYURT'ta dün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı. Şiddetli yağışla birlikte konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kayması yaşandı. Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölge havadan da fotoğraflandı. Konteynerlerin kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: DHA