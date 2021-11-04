Esenyurt'ta istediği yere götürmeyen taksiciye zor anlar yaşattı - Haberler
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Esenyurt'ta istediği yere götürmeyen taksiciye zor anlar yaşattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta istediği yere götürmeyen taksiciye zor anlar yaşattı

ESENYURT'ta bir kişi, bindiği taksinin istediği yere götürmeyip "Çalışmıyorum" demesi üzerine şoföre zor anlar yaşattı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir kişi, bindiği taksinin istediği yere götürmeyip "Çalışmıyorum" demesi üzerine şoföre zor anlar yaşattı. Şoförü kolundan tutup, hakaretler yağdıran yolcu, o anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, geçen salı akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, yağmurda yürümek istemeyen 2 kişi, taksiye binmek istedi. Bindikleri taksicinin, trafiğe girmek istememesi üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma başladı. Ön koltuğa oturan yolcu, taksiciyi yolcu seçmekle suçlayıp, "Çakallık yapıyor" diyerek hakaret etmeye başladı. Yolcunun kolundan tutması üzerine taksi şoförü, "Öldürsen de çalışmıyorum" dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından hakaretler yağdırarak şoförü zor durumda bırakan yolcu, araçtan iner inmez küfretmeye başladı. Yaşananlar ise şoföre zor anlar yaşatan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Esenyurt'ta istediği yere götürmeyen taksiciye zor anlar yaşattı

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