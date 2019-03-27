Esenyurt'ta İşsizliği Çözeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Esenyurt'un nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Esenyurt'ta işsizliği de biliyorum. Bütün bunları çözeceğiz" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede beraber olacağız. Bu ülkede birlik olacağız. Bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bu ülkede hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu ülkede herkesin işi olacak. Bu ülkede herkesin aşı olacak. Bu ülkenin güzel insanları için ne gerekiyorsa, ne söylenmesi gerekiyorsa bütün çabaları göstereceğim. Esenyurt'un nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Esenyurt'ta işsizliği de biliyorum. Bütün bunları çözeceğiz. Beraber çözeceğiz birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir" diye konuştu.

"BİZİM BÜTÜN BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL "

Esenyurt Belediye Başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt'tan 3 şey istediğini belirten, Kılıçdaroğlu, "İnşallah oylarınızla 1 Nisan'da belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda asgari ücret belediyede 2 bin 20 lira değil, 2 bin 200 lira olacak. Asgari ücreti arttırıyoruz. Bizim bütün belediyelerde 2 bin 200 TL, AK Parti'li belediyelerde 2 bin 20 lira. Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. İsteriz ki herkesin aşı olsun işi olsun. Kemal Deniz Bozkurt belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda hiç bir işçinin işine son vermeyecek. Belediye başkanı olduktan sonra bütün beldeyi kucaklayacak. Ayrımcılık yapmayacak. Sadece bir pozitif ayrımcılık yapmasını istiyorum. Herkese eşit davranacak. Ama bir mahallede fakirler fazla ise, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacak, oraya daha fazla hizmet götürecek. O sizin çocuğunuz burada yetişti. Burayı biliyor."Her şartta, hiç bir zaman zalimin önünde diz çökmeyeceğim. Hayatımın sonuna kadar mazlumların yanında olacağım. Fakirin yanında olacağım" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA