Esenyurt'ta İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
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Esenyurt'ta İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

Esenyurt'ta İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta toplanan bir grup, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Esenyurt'ta toplanan bir grup, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin Dayanışma Derneği, Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği'nin iş birliğiyle Esenyurt'ta düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Muhammed Zekioğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün Arap sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu protesto gösterisini düzenlediklerini belirterek, işgalci siyonist İsrail'in, Filistinlilere saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Zekioğlu, tüm yardımları yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Türkiye'ye de teşekkür ediyorum. Türkiye başından sonuna kadar tüm destekleri veriyor" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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