ESENYURT'TA İSRAİL'İ PROTESTO EDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA
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ESENYURT'TA İSRAİL'İ PROTESTO EDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

ESENYURT'TA İSRAİL'İ PROTESTO EDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, İsrai'i protesto etmek için Filistin ve Suriye bayrakları ile dışarı çıkan yabancı uyruklu kişiler arasında kavga çıktı.

ESENYURT'ta, İsrai'i protesto etmek için Filistin ve Suriye bayrakları ile dışarı çıkan yabancı uyruklu kişiler arasında kavga çıktı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Mayıs Pazar günü saat 15.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsrail'i protesto etmek için Esenyurt Meydanı'nda buluşan yabancı uyruklu kişiler, evlerine döndükleri esnada henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede Filistin ve Suriye bayraklı kişiler arasında kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayrılın sözlerine aldırış etmeyen kişiler, birbirlerine yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden iki grubu güçlükle ayırdı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-Bayraklı kişilerin kavga etmesi-Çevredekilerin ayrılın diye bağırması

-Kavga anları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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