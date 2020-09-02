ESENYURT'TA İŞPORTACIYI KORUMAK İÇİN ZABITAYA SANDALYELİ SALDIRI KAMERADA
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ESENYURT'TA İŞPORTACIYI KORUMAK İÇİN ZABITAYA SANDALYELİ SALDIRI KAMERADA

ESENYURT'ta saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı.

02.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:21

ESENYURT'ta saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı iki görevli Sultaniye Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi'nde Senegalli bir seyyar satıcının yerde örtü üzerinde sergilediği kemer ve saatleri satmak istediğini görünce bunlara el koymak istedi. Çevredekiler, zabıta memurlarına engel olarak saat ve kemerlerin alınmasına karşı çıktı, tartışma başladı. Zabıta memurları, bez üzerindeki ürünleri almaya giderken kendilerini durdurmak isteyenlere de görevlerini yaptıklarını söylediler.

SALDIRI ANI CEP TELEFONUNDA

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda, tansiyon giderek yükseldi. Çevredekilerle tartışan memurlardan birinin yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, eline geçirdiği plastik sandalyeyi iki kez memurun başına vurarak kaçtı. Daha sonra zabıtalar, ürünleri bırakarak geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.

ESENYURT'TA İŞPORTACIYI KORUMAK İÇİN ZABITAYA SANDALYELİ SALDIRI KAMERADA

Kaynak: DHA

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