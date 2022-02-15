Esenyurt'ta işe girdiği gün motosikleti çaldı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, bir kişi motokurye olarak işe başladığı dönercinin motosikletini çaldı. Şikayetçi olmak için polis merkezine giden iş yeri sahibi, işe aldığı kişinin benzer yöntemlerle defalarca kez hırsızlık yaptığını öğrendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan dönercide yaşandı. Kaan Ç., Güray Akyıldız'a ait dönercide motokurye olarak işe başladı. İlk siparişini alan Kaan Ç., 50 lira da Akyıldız'dan alarak teslimat için motosiklet ile yola çıktı. Saatler geçmesinin ardından elemanını arayan Akyıldız, Kaan Ç.'ye ulaşamadı. Bunun üzerine durumun hırsızlık olabileceğinden şüphelenen adam, akşam saatlerinde polis merkezine gitti.

GERÇEK POLİS MERKEZİNDE ORTAYA ÇIKTI

"ALDI GİTTİ BİR DAHA DÖNÜŞÜ OLMADI

"BİR YERE BIRAKSIN, BİZ ORADAN ALIRIZ

Son olarak hırsız kuryeden motosikletini geri isteyen Akyıldız, "Motosikleti getirsin başka bir şey istemiyorum. Rica ediyoruz kendisinden. Motosikleti bir yere bıraksın, biz oradan alırız. Bize bilgi vermesi yeterli" şeklinde konuştu.