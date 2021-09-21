Esenyurt'ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını işe gittiği esnada sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını işe gittiği esnada sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kadının sokak ortasında kanlar içerisinde beklediği anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan R.A. isimli kadın, yaşadığı apartmanın bodrum katına saklanan eski sevgilisi B.B.'nin saldırısına uğradı. Eski sevgilisini saçından sürükleyerek sokağa çıkaran ve darp eden gözü dönmüş şahıs, R.A.'yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre kanlar içerisinde yerde yatan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Tabureye oturtulan kadının sokak ortasında kanlar içerisinde beklediği o anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan dehşete şahit olan yaralı kadının komşusu, "Ben kızımı okula hazırladım ve dışarıda servis bekliyordum. O sırada bir şahıs geldi ve apartmanın içerisine girdi. Kızıma o adam nereye gitti diye sorduğumda 'bodruma kata indi' dedi. Yani adam kadın çıkana kadar orada saklanmış. Kızımı gönderdikten sonra içeriye giriyordum o sırada olayı gördüm. Adam kadını saçından tutmuş dışarıya sürüklüyordu. Kadının çığlık seslerini duyduk, yardım edin diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra kadının yanına gittiğimizde ise kanının göğsünden kan aktığını gördük" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Esenyurt'ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Esenyurt'ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Esenyurt'ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

 ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:44:15. #1.17#