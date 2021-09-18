ESENYURT'TA İŞE GİDEN KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ

Olay, 20 Ağustos Cuma günü saat 06.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2292. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için yürüyen M.Ö.'nün elindeki telefon, bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Şüpheli daha sonra hafif ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra aracın plakasını tespit etti. Kapkaç anları çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

PLAKA ÇALINTI ÇIKTI

Görüntü dökümü:

-Tutuklanan şüphelinin karakoldan çıkarı

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