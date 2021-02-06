Esenyurt'ta iş yerlerinin kasasından para çalan iki şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenyurt'ta iş yerlerinin kasasından para çalan iki şüpheli tutuklandı

06.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:04
Esenyurt'ta iş yerlerinin kasasından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta üç ayrı iş yerinin kasasından para çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta üç ayrı iş yerinin kasasından para çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geçen hafta Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir pastanenin kasasından para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin başka iki dükkandan daha hırsızlık yaptığını belirledi. Yapılan çalışmada, şüphelilerin aynı suçtan bulundukları cezaevinden tahliye oldukları tespit edildi.

Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin kasalardan parayı çalma anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Halsey Barış Manço Özcan Deniz Didem Kınalı
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta iş yerlerinin kasasından para çalan iki şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:06:29. #1.16#
title