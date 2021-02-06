Esenyurt'ta iş yerlerinin kasasından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta üç ayrı iş yerinin kasasından para çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geçen hafta Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir pastanenin kasasından para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin başka iki dükkandan daha hırsızlık yaptığını belirledi. Yapılan çalışmada, şüphelilerin aynı suçtan bulundukları cezaevinden tahliye oldukları tespit edildi.

Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin kasalardan parayı çalma anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş