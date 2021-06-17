Esenyurt'ta iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle vuruldu

Esenyurt'ta, sahibinin iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Esenyurt'ta, sahibinin iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde sahibinin iş yerinin önünde bulunan köpeğe, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Şüphelinin köpeği havlamasından rahatsızlık duyduğu için vurduğu iddia edildi.

Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı