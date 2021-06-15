ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta sağanak yağmurun ardından iş yerini su bastı.

ESENYURT'ta sağanak yağmurun ardından iş yerini su bastı. İtfaiyenin su tahliye işlemi sürerken, iş yerini su basma anları da kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Esenyurt'ta etkili olan yağmurda ara sokaklar ve caddeler su baskınları yaşandı. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan restoranın alt katı ise sular altında kaldı. Yaşanan su baskını nedeni ile dükkanda hasar meydana geldi. Vatandaşlar suyun bir kısmını kendileri tahliye ederken, alt kat için itfaiye çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin su tahliye işlemi devam ediyor. Yaşanan su baskını anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI
ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI
ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI
ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Ataizi Seren Serengil Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:23:10. #1.15#

title