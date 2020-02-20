Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdırdılar
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Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdırdılar

Esenyurt'ta şüpheli ya da şüpheliler bilinmeyen nedenle bir iş yerine kurşun yağdırdı.

20.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:08
Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdırdılar

'ta şüpheli ya da şüpheliler bilinmeyen nedenle bir iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Esenyurt'ta Mahallesin'de bulunan bir iş yerinin gelen şüpheli ya da şüpheliler ateş ederek gitti. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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