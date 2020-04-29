Esenyurt'ta iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü
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Esenyurt'ta iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü

Esenyurt'ta iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü Esenyurt'ta çeşitli iş yerinin bulunduğu binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü
29.04.2020 07:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 07:53

Esenyurt'ta iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü

İSTANBUL - Esenyurt'ta çeşitli iş yerinin bulunduğu binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sularında Esenyurt Selahaddin Akçaburgaz Mahallesi 1632 sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli iş yerlerinin bulunduğu binanın bodrum katındaki kartonlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın iş yerinin üçüncü katını tamamen etkisi altına alırken, olay yerine Mimar Sinan, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının haber verilmesiyle çalışanlar kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başlarken, dumanlar tüm binayı sarmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında soğutma çalışması sürüyor.

Yangın ile ilgili inceleme devam ediyor.

Esenyurt'ta iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İHA

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