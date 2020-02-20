Esenyurt'ta iş yerindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta iş yerindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir dönercide çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

20.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:04
Esenyurt'ta iş yerindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

'ta bir dönercide çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde bir dönerci dükkanında bir grup arasında tartışma çıktı.

Bu sırada iş yerinden ayrılarak otomobiline binen şüpheli, araç içinden iş yerine tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede çalışma yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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