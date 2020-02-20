Esenyurt'ta iş yerinde silahlı kavga
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Esenyurt'ta iş yerinde silahlı kavga

Esenyurt'ta bir dönercide çıkan tartışmada 3 kişi tabancayla yaralandı.

20.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:18
Esenyurt'ta iş yerinde silahlı kavga

'ta bir dönercide çıkan tartışmada 3 kişi tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde bir dönerci dükkanında bir grup arasında tartışma çıktı.

Bu sırada iş yerinden ayrılarak otomobiline binen şüpheli, araç içinden iş yerine tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede çalışma yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta iş yerinde silahlı kavga
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