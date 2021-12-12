Esenyurt'ta iş yeri yangını

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 02: 43 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Kıraç, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bakırköy, Şişli, Başakşehir, Çatlaca, Hadımköy, Seyrantepe, Ümraniye, Kadıköy, Çavuşbaşı, İstinye ve Silivri İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin 134 personel ve 45 araç ile yürüttükleri çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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