Esenyurt'ta iş yeri yangını - Haberler
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Esenyurt'ta iş yeri yangını

Esenyurt'ta iş yeri yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 02: 43 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Kıraç, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bakırköy, Şişli, Başakşehir, Çatlaca, Hadımköy, Seyrantepe, Ümraniye, Kadıköy, Çavuşbaşı, İstinye ve Silivri İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 02: 43 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Kıraç, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bakırköy, Şişli, Başakşehir, Çatlaca, Hadımköy, Seyrantepe, Ümraniye, Kadıköy, Çavuşbaşı, İstinye ve Silivri İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin 134 personel ve 45 araç ile yürüttükleri çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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