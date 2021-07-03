ESENYURT'TA İŞ ARKADAŞINI BOĞUP KUYUYA ATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Esenyurt'ta Hakan Çengel aynı işyerinde çalışan arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

Esenyurt'ta Hakan Çengel aynı işyerinde çalışan arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. Cesedi kuyuya atıldı. Gözaltına alınan Kemal Ç, serbest bırakılırken cinayeti işlediğini itiraf eden Hurşit B., tutuklandı. Hurşit B.'nin Hasan Çengel'i kamyonetle kuyuya taşıdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 28 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Çengel'den günlerce haber alınamamasının ardından ailesinin 6 Hazirandaki kayıp başvurusuyla inceleme başlatan polis ekipleri en son görüştüğü iş arkadaşı Hurşit. B'yi sorguladı. Hurşit B., olay günü alkollü olduklarını ve çıkan tartışma sonrasında Hakan Çengel'i boğarak öldürdüğünü ve iş yerine ait arazide bulunan kuyuya attığını itiraf etti. Kuyuda yapılan aramada çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Hakan Çengel'e ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Olayla ilgisi Hurşit B. ve Kemal Ç. gözaltına alındı. Kemal Ç. serbest bırakılırken Hurşit B., tutuklandı. Hurşit B.'nin Hasan Çengel'i kamyonetle kuyuya taşıdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı