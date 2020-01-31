Esenyurt'ta Iraklı kadının şüpheli ölümü
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Esenyurt'ta Iraklı kadının şüpheli ölümü

Esenyurt'ta bir sitede yaşayan Iraklı 29 yaşındaki Maha Talab isimli kadın, daireden gelen kötü kokunun ardından kapının açılmasıyla evinde ölü bulundu.

31.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:19
Esenyurt'ta Iraklı kadının şüpheli ölümü

Esenyurt'ta bir sitede yaşayan Iraklı 29 yaşındaki Maha Talab isimli kadın, daireden gelen kötü kokunun ardından kapının açılmasıyla evinde ölü bulundu. Genç kadının en az 1 hafta önce öldüğü düşünülüyor.


Olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 7'nci katındaki dairede yaşadı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 haftadır Maha Talab isimli kadında bilgi alınmıyordu. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine site görevlileri polise haber verdi ve dairenin kapısı açıldı. Daire içerisinde yerde kadının cansız bedeni şişmiş halde bulundu. verilmesi üzerine olay yerine gelen savcı incelemelerini gerçekleştirdi. Kadının ölümü şüpheli bulundu. Talab'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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