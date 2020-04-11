Esenyurt'ta insanlar sokağa akın etti, trafikte yoğunluk oluştu Esenyurt'ta insanlar sokağa akın etti, trafikte yoğunluk oluştu Vatandaştan ilginç yorum, "Her yer birbirine girmiş" Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Esenyurt'ta vatandaşlar market ve fırınlara akın etti.

Esenyurt'ta insanlar sokağa akın etti, trafikte yoğunluk oluştu

Vatandaştan ilginç yorum, "Her yer birbirine girmiş"

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Esenyurt'ta vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Trafikte oluşan araç yoğunluğu nedeniyle ise caddedeki trafik kilitlenirken bir vatandaş ise telefondaki arkadaşına, "Her yer birbirine girmiş, cadde birbirine girmiş" diyerek durumu anlatmaya çalışması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberin ardından Esenyurt'taki vatandaşlar market ve fırınlara akın ederken, trafikte yoğunluk oluştu. Kaldırımda yürüyerek telefonla konuşan bir vatandaş ise arkadaşına yaşanan durumu, "Her yer birbirine girmiş, cadde birbirine girmiş' diyerek anlatması dikkat çekti.

Kaynak: İHA