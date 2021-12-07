Esenyurt'ta inşaat boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Esenyurt'ta inşaat boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta inşaat boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir işçi, çalıştığı inşaattın asansör boşluğuna düşmüş halde bulundu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir İşçi, çalıştığı inşaattın asansör boşluğuna düşmüş halde bulundu. Sağlık ekipleri, O.V. (31) isimli işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın kapılarını takan O.V. (31) isimli işçi, binanın asansör boşluğuna düşmüş halde bulundu. Asansör boşluğundaki işçiyi gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından O.V.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaat işçisi, itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olayı anlatan Mehmet Ali Kaya, "İnşaatın kapılarını yapan işçi asansör boşluğuna düştü. Yeni bina olduğu için herhalde raylar falan yapılıyordu. Artık çocuk dengesini mi kaybetti orasını bilemiyorum ama düştüğü gibi ölmüş. Bu tarz olayların yaşanmaması için inşaatlarda önlem alınması gerekli" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta inşaat boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

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