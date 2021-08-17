Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir K.'nin kullandığı 34 BG 1361 plakalı otomobil ile Hikmet A. yönetimindeki 34 EC 4147 plakalı otomobil, Köyiçi Meydan altgeçitte çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 BG 1361 plakalı otomobil devrilirken, sürücü Kadir K. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadir K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız