Esenyurt'ta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açtı

AA - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta durakta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açarken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta durakta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açarken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Durağında yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada hasar gören araçlar görevliler tarafından olay yerinden kaldırılırken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Bu arada, kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açtı

Esenyurt'ta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açtı

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

 Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title