Esenyurt'ta iki haftada 500 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Esenyurt'ta iki haftada 500 litre sahte içki ele geçirildi

Esenyurt'ta iki haftada 500 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta iki haftada 471 şişe halinde 500 litre sahte içki ele geçirildi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki haftada 471 şişe halinde 500 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "5607 Sayılı Kanuna muhalefet" suçu kapsamında, sahte içki imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, 1-14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve tespiti yapılan ikametlere yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucu, alınan arama kararına istinaden 5 tekel bayisi, 3 ikamet ve 1 restoranda arama yapıldı.

Aramada, 471 şişe halinde 500 litre sahte içki, çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirilirken, konuyla ilgili denetimlerin sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt'ta iki haftada 500 litre sahte içki ele geçirildi

Esenyurt'ta iki haftada 500 litre sahte içki ele geçirildi

Esenyurt'ta iki haftada 500 litre sahte içki ele geçirildi

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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