Esenyurt'ta iki gurubun kavgası kamerada
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Esenyurt'ta iki gurubun kavgası kamerada

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen kavga çıktı.

21.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:09
Esenyurt'ta iki gurubun kavgası kamerada

'ta Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen çıktı. Makas ve cam şişelerinin kullanıldığı kavga polisin gelmesiyle sonlandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede karşılaşan Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenler birbirlerine cam şişleler ve cadde üzerinden aldıkları makasla saldırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi. Polisi gören şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun cadde üzerinde karşılaşarak tartıştıkları, bir süre sonra birbirleriyle kavga ettikleri görülüyor. Şüphelilerin, çevreden buldukları cam şişi ile cadde üzerindeki bir berberden kaptıkları makasla birbirlerine saldırdıkları kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta iki gurubun kavgası kamerada
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