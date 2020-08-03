ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA
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ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA
03.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:32

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma başladı. Meydanda başlayan tartışma ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vuruldu. Kavgaya ilk müdahaleyi o sırada meydanda görev yapan bekçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürdü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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