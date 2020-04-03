Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası: 2 yaralı Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan kavga nedeniyle sokak savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan kavga nedeniyle sokak savaş alanına döndü. Biri bıçak, biri demir sopayla olmak üzere iki kişi yaralanırken, sokak içerisinde bulunan bazı araçlar da hasar gördü.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1224 Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaklaşık 15 kişilik grup 'laf atma' meselesi yüzünden birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada biri bıçakla, biri de demir sopayla olmak üzere iki kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kavgaya karışan grup, polis siren sesini duyunca sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için güvenlik kamerası incelemesi yaparken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kavga nedeniyle sokak içerisinde bulanan bazı araçların hasar gördüğü ve camlarının kırıldığı görüldü. Yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri kaçan şüphelileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA