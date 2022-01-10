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Esenyurt'ta iki grup arasında kavga (2)

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga (2)

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga (2)

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga (2)

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Esenyurt'ta iki grubun kavgasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Sorumlular gözaltına alındı

 Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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