Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.