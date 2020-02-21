: Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

21.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:31

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Makas ve cam şişenin kullanıldığı kavga, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kavgaya karışanlardan birinin berber dükkanından aldığı makasla saldırdığı, diğerinin de elindeki cam şişeyi fırlattığı, tarafların bir süre sonra olay yerine polis gelmeden dağıldıkları görülüyor.

Kaynak: AA

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